عقب ورود معلومات من المخابرات.. تدمير وكر لداعش في كركوك

2021/01/03 | 11:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، تدمير وكر لتنظيم داعش في محافظة كركوك، كان مخصصاً لتنفيذ هجمات مسلحة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (3 كانون الثاني 2021)، أنه "بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء ١٨ الى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

وأضاف البيان أن القوات الأمنية "عثرت بداخلها على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات كهربائية واسلاك كهربائية وأدوات للطبخ".

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