الدولار ينخفض قليلا بالعراق

2021/01/03 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار في العراق

اليوم الأحد.

وبلغ سعر الصرف في بورصتي الكفاح

والحارثية ببغداد 1440 ديناراً أي 144 الف

دينار للمائة دولار.

وكان سعر أمس في بغداد 1443 ديناراً.

أما أسعار مكاتب الصي

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