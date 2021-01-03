فالح الفياض يتحدث عن الثأر للمهندس

2021/01/03 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، الأحد، أن القائد الشهيد أبو

مهدي المهندس أسس وادار وقاد الحشد

الشعبي، مشيرا إلى أننا نستذكر الشهيد

المهندس كل يوم ونفتقده كل ساعة.

وقال الفياض في كلمة القاها خ

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