بالصور:وقفة تابينية في مكان استشهاد المهندس وسليماني بمطار بغداد

2021/01/03 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نضمت هيأة الحشد الشعبي مساء امس وقفة

تأبينية في موقع استشهاد ابو مهدي

المهندس وقاسم سليماني بمطار بغداد

الدولي.وحضر الوقفة جموع من المعزيين.

وستشهد العاصمة بغداد اليوم تظاهرات

حاشدة في ساحة التحرير

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