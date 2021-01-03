مستشار الحريري: اللبنانيون لن يدفعوا أثمانا عن نظام إيران

2021/01/03 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال مستشار لزعيم تيار المستقبل اللبناني ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، إن “بعض المسؤولين الإيرانيين يصر على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية”.وأضاف المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجيه، في تغريدة بموقع “تويتر”: “يحاولون زج الشعب اللبناني في حروب النظام الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي”، مشددا على أن “لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في …

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