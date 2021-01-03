نائب: وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سيقالان في البرلمان

2021/01/03 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتهمت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي في مجلس النواب، الاحد، وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بالتسبب بالاهمال والاضرار بالمال العام، مبينا ان البرلمان سيحاسبهما في حال عدم تقديمهما دليل البراءة.وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز” ان “مجلس النواب عازم على استكمال استجواب …

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