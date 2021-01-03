إجراءات أمنية مشددة عند مداخل الخضراء وقرب مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات في بغداد

2021/01/03 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر أمنية مطلعة في بغداد أن القوات العسكرية دخلت في حالة الإنذار الأمني القصوى لمنع وقوع هجمات تستهدف السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.

وأوضحت المصادر أن الانتشار الأمني تركز في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء وقرب مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات، حيث تم تشديد إجراءات التفتيش اثناء دخول وخروج العجلات فضلا عن إغلاق بعض المداخل الرئيسية للمنطقة الخضراء.

وأشارت المصادر أن التشديد الأمني سيستمر لمدة ثلاثة أيام وقابل للتمديد في حال تطلب الوضع الأمني ذلك.

وتشهد بغداد ترقبا في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

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