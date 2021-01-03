الهند ترخص للقاح أسترازينيكا أكسفورد ولقاح محلي آخر ضد فيروس كورونا

2021/01/03 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رخصت الهند للقاحين ضد وباء كورونا أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية.

وأوضح المراقب العام للأدوية في الهند أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه مليار وثلاثمئة مليون نسمة والذي يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة وحوالى مئة وخمسين ألف وفاة جراء الفيروس.

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