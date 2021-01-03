بالفيديو.. رد الكاظمي على اتهامات تعذيب المتهمين بالفساد وإصابة أحدهم بـ ’’الشلل’’

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (03 كانون الثاني 2021)، عدم إخضاع المعتقلين بتهم تخص الفساد إلى التعذيب في السجون، بل يمارسون الرياضة يومياً، فيما أشار إلى أن لجنة مكافحة الفساد اعتقلت ما وصفهم بـ "حيتان الفساد".

وقال الكاظمي خلال الجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء والأكاديميين، إن "لجنة مكافحة الفساد تعرضت لانتقادات كثيرة، واتهامات باطلة، أولها انتهاك حقوق الإنسان، وثانيها الابتزاز".

وأضاف: "عندما نطلب ممن ينقل هذه المعلومات بأن يثبت لنا هذه الاتهامات، لا يظهر دليلاً، وبعض الاتهامات تقول إن عدداً من المعتقلين تعرضوا للشلل بسبب التعذيب، وأخرجنا أفلاماً عن الشخص المذكور، وهو يركض، وهم (المعتقلون) يومياً لديهم رياضة".

وأشار إلى وجود لجنة طبية تتفقد المتهمين بقضايا فساد يومياً، وهناك فريق من الطب العدلي ومنظمات تقوم بواجبها لمراقبة وضع المتهمين"، مؤكداً "الاستمرار بالكشف عن جرائم أخرى تخص المال العام".

ولفت إلى أن "الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر..



الشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها، الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الاولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب".

وتابع، أن "الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر".

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