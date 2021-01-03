تدمير وكر في كركوك استخدمه عناصر داعش لتنفيذ عملياتهم بالمحافظة

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء ١٨ الى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية ، حيث عثرت بداخلها على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات كهربائية واسلاك كهربائية وأدوات للطبخ.

يتبع.



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