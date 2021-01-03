مصرف الرافدين يوجه فروعه باستقطاب الشركات الاستثمارية ومنح القروض لها

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه مصرف الرافدين فروعه في بغداد والمحافظات باستقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل ومنح القروض لها لغرض استكمال مشاريعهم الاستثمارية بمختلف انواعها.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "مدير عام المصرف عقد اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء الفروع والمندوبين في محافظات البلاد للتباحث بشان الية العمل المصرفي والخدمات التي تقدم للمواطنين ".واضاف البيان ان "مدير عام المصرف شدد على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم وتنشيط القطاع الخاص في مختلف المجالات ".كما دعا الى تقديم افضل الخدمات المصرفية للزبائن والعمل على تسهيل اجراءات معاملاتهم ووضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض انجاز المعاملات وبالسرعة الممكنة ومن دون عراقيل بعيدا عن الروتين"./انتهى2

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