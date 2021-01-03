البعيجي يطالب الحكومة بكشف نتائج التحقيق بالمتورطين باغتيال قادة النصر

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب النائب منصور البعيجي الحكومة والجهات المعنية بالاسراع بأعلان وكشف نتائج التحقيق حول المتورطين بأستهداف قادة النصر داخل مطار بغداد الدولي امام الشعب العراقي حتى يعرف من هم المتورطون والمتآمرون عليه .وقال في بيان صحفي :" في الذكرى الاولى لأستهداف قادة النصر يجب ان يتم كشف كل من تورط بهذه الجريمة وعدم الرضوخ الى اي ضغوط امريكية او غيرها لتسويف هذه النتائج اوتأخير اعلانها ، اكراما للدماء الزكية التي استهدفتها قوى الشر داخل اراضينا" .واضاف البعيجي :" ان استهداف قادة النصر خسارة كبيرة لايمكن ان تعوض ولايمكن نكران الدور الكبير الذي قام به الشهداء اثناء معارك عصابات داعش الامريكية التي لولا هؤلاء القادة وابناء المقاومة من الحشد الشعبي والقوات الامنية الاخرى لاجتاحت عصابات داعش المنطقة بأكملها ".ودعا الحكومة العراقية الى ان تطبق ماصوت عليه البرلمان باخراج القوات الاجنبية وعدم المجاملة لاي طرف كان لاننا صوتنا باخراج هذه القوات على اعتبار ان اخراجها اقل رد على جريمة استهدافهم ولامكان لبقائهم على اراضينا مهما كان السبب ./انتهى3

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