كتائب حزب الله العراق: سلاحنا سيبقى بأيدينا

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتائب حزب الله العراقية، إنه لن يتم الدخول إلى السفارة الأميركية في بغداد ولن يتم السماح بالعبث بسلاح المقاومة....

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