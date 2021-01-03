بالفيديو.. انطلاق تظاهرات ذكرى احياء استشهاد قادة النصر في بغداد

2021/01/03 | 11:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت التظاهرات التأبينية في العاصمة العراقية بغداد وبدأ المتظاهرين بالتوافد الى ساحة التحرير....

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