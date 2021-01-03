2021/01/03 | 11:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت خلية الإعلام الأمني، الأحد، بتدمير وكر لداعش في محافظة كركوك.وذكرت الخلية، في بيان، تلقته “عراقي نيوز”، أنه “بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع قوة من اللواء ١٨ بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء ١٨ الى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد – قضاء داقوق”.وأضافت، أن “القوة تمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية ، حيث عثرت بداخلها على مواد غذائية وبطاريات شحن وعاكسات كهربائية واسلاك كهربائية وأدوات للطبخ”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر خطير لداعش في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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