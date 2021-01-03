بعد هجوم حلوان.. وصول وفد عسكري رفيع الى جلولاء

2021/01/03 | 11:18 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

وصل وفد عسكري، اليوم الاحد، الى ناحية جلولاء شمالي ديالى للتحقيق في ملابسات الهجوم الداعشي على منطقة حلوان والذي خلف اكثر 10 شهداء وجرحى.

وقال مصدر امني ، ان "وفدا عسكريا رفيع المستوى من بغداد وصل قبل قليل برفقة قائد عمليات ديالى اللواء رعد الجبوري للاطلاع على الواقع الامني في الناحية...

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