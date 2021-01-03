حزب الله: لن نطيح بحكومة الكاظمي الان.. وسلاحنا هو الاكثر شرعية

2021/01/03 | 11:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت كتائب حزب الله، الاحد، انها لن تطيح بحكومة مصطفى الكاظمي او تدخل السفارة في الوقت الحالي، مبينة ان سلاحها أكثر "ضبطا وتنظيما" من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، في بيان له اليوم (3 كانون الاول 2020) بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، ان "حضورنا اليوم في الميدان هو بيعة لله ورسوله والمؤمنين المقاومين، كما أنه رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي".

واضاف انه "لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع"، مشيرا الى ان "سلاحنا أكثر ضبطا وتنظيما من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر التاريخ، وهو أكثرها شرعية وعقلانية، وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله".

وتابع: "لن نسمح لأحد -كائنا من كان- أن يعبث بهذا السلاح المقدس الذي حفظ الأرض والعرض وصان الدماء".

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