الاطاحة بأربعة عناصر من كبار تجار المخدرات في ديالى

2021/01/03 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد، ألقاء القبض على أربعة عناصر من "كبار" تجار المخدرات في المحافظة.

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