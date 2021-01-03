بالفيديو والصور.. ساحة التحرير تحتضن المعزين بذكرى استشهاد القادة

2021/01/03 | 11:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خرجت مسيرة شعبية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الأحد، في ذكرى استشهاد نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي السابق الشهيد ابو مهدي المهندس والجنرال الايراني قاسم سليماني ورفاقهما في غارة امريكية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني 2020.

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