 مجيد ونادر يقودان الانيق في مباراة اربيل

2021/01/03 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي الطلبة الرياضي، أن المدربين المساعدين فريد مجيد وابراهيم عبد نادر، سيقودان فريق كرة القدم في مباراته المقبلة.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، تتقدم بالشكر والتقدير الى المدرب احمد خلف ومدرب الحراس الكابتن عبد الكريم ناعم على كل ما قدماه من عمل بتفاني واخلاص خدمة للانيق خلال الفترة الماضية”.

وتابع البيان أن “ادارة النادي تؤكد انها تثمن الدور الكبير الذي قدمه المدربين احمد خلف ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم بعد اعتذارهما عن إكمال مسيرتهما مع النادي وفي الوقت الذي نثمن فيه دور الكادر التدريبي تعلن الهيأة الادارية ان المدرب عبد الكريم ناعم سيتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة امام فريق اربيل وان الكادر المساعد المؤلف من الكابتن فريد مجيد والكابتن ابراهيم عبد نادر سيقودان الفريق في المباراة المقبلة امام اربيل ضمن الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز”.

واكمل “نهيب بالأخوة الإعلاميين والصحفيين العاملين الى توخي الدقة في نقل الاخبار كون الادارة لم تتفق مع اي مدرب لقيادة الفريق الطلابي وجميع الأخبار التي تنقل عارية عن الصحة”.

يذكر أن المدرب المستقيل احمد خلف، قد اكد امس لوكالة/ المعلومة/ أن الازمة المالية كانت سبباً في استقالته.



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