السودان يعاود الانضمام الى محادثات سد النهضة مع مصر واثيوبيا

2021/01/03 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينضم السودان الأحد إلى جولة جديدة من المحادثات مع مصر وإثيوبيا في محاولة لحل الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في … Readmore

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