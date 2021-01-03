مؤيد محمد: الموسيقى لغة عالمية يتناولها الجميع دون تحيز

2021/01/03 | 11:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الفنان الكوردي مؤيد عبدالله محمد من الفنانين المتميزين ، فهو فنان في مجال الموسيقى وفضلا عن ذلك يجيد الغناء ، وهو من مواليد 1963 محافظة اربيل ، خريج معهد الفني لمحافظة الناصرية ، ومنذ الفترة بين الاعدادية والمعهد قدم الكثير من الفعاليات ، ومن خلال اجتهاده منذ عام 2001 اصبح مشرف فني لمنطقة سوران ومن ثم مركز محافظة اربيل في مجال الفن .وحاول تعلم العود لفترات سابقة وفعلا تعلم على هذه الالة بجدارة وتمكن خلال هذه الفترة من خلال تجاربه ان يبدع في مجال الغناء والانشودة والعزف على العود والساز .وقدم 7 سبعة برامج في قناة العراقية .وادار درس الفن في جميع مدارس مركز اربيل واليوم من خلال هذا اللقاء ان يتحدث لنا عن واقع الفن.

ويقول محمد، ان الموسيقى والفن تعتبر لغة انسانية دون اعتبارات مذهبية او قومية بل هي لغة عالمية يتناولها الجميع دون تحيز .

وعن مسألة الصوت اضاف ان الصوت هو تعبير عن معاناة الانسان وتعبير الانسان والمجتمع ، والفنان عليه متابعة الاصوات الجميلة لعباقرة الفن ومن ثم تكوين صوت خاص به غير مقلد لاحد ، منطلقا من اللحن الجيد .



وعن الفن بين الامس واليوم قال هنالك اصوات في الامس تبقى خالدة امثال حسن زيرك ومحمد جزا وناصر رزازي وسيوى ومحمد ماملي كانوا هؤلاء فنانين بصدق عملوا بجدية لايصال اصواتهم للمتلقين والجمهور ولكن اليوم كان للتكنلوجيا دور سيء على واقع الفن لان التكنلوجيا وصلت دون برنامج ولهذا اثرت بشكل غير طبيعي في الواقع الفني عموما .

وعن فترة الطفولة اشار الى ان اشتياقه الى الالة كان لاحدود له ولعدم وجود الامكانيات انذاك كنت اعمل جهاز من صفيحة الدهن واربط به واير تلفونات وشيء من الخشب واقوم بالعزف عليها ، ويصدر منه صوت موسيقي جميل ، ولكن بعد فترة عثرت على جهاز يباع في تسجيلات كرميان قرب المحكمة القديمة بأربيل وعندها اشتريت جهاز بمبلغ 16 دينار وهو جهاز (( ماندولين اسباني )) وبدأت انذاك بالعزف عليه ، واتذكر بداياتي كنت اغني واقلد الفنان الكبير حسن زيرك وفي متوسطة رزكاري قدمت الكثير من الاغاني في المناسبات التي تقيمها ادارة المدرسة ، وفي الختام اعتبر ان اللقاء اعاد لي قوة العودة الى وضعي كفنان وجعل ان يكون لي اصرارا في الديمومة والتواصل .

PUKmedia اجرى الحوار: سالار كوشار- ترجمة من الكوردية: زيد محمود

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