السليمانية..افتتاح عملية تحديث سجل الناخبين

2021/01/03 | 11:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة السليمانية، اليوم الاحد عن افتتاح مرحلة تحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.

وقال آمانج عزيز مدير مكتب السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتحت مرحلة تحديث سجل الناخبين في مراكز التسجيل الإلكتروني (البايومتري) في محافظة السليمانية لمدة (30) يوماً، لغرض جمع بيانات الناخبين النصية والحيوية وتحديثها.

واضاف: ان مرحلة التحديث تشمل حالات الإضافة، الحذف، التغيير، التصحيح، وتسجيل النازحين والقوات الأمنية، واستمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية.

وتابع: ان مرحلة التحديث بدأت في عموم العراق ابتداءً من تاريخ 2/1/2021 ولغاية تاريخ 2/2/2021، مشيرا الى ان مكتب السليمانية فتح 79 مركزاً لتحديث سجل الناخبين بالاضافة الى وجود العديد من الفرق الجوالة.

PUKmedia خاص

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