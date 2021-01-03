عضو بالمالية النيابية: نواب الوسط والجنوب لن يفرطوا حقوق محافظاتهم لصالح الاقليم

2021/01/03 | 11:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، الأحد، أن الوضع المالي الحالي في العراق سيء جدا نتيجة التحديات التي يمر بها العراق ، مشيرا إلى ان انواب الوسط والجنوب سيفشلون كل المحاولات التي تستهدف حقوق الوسط والجنوب ومستحقاته المالية .وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “ستكون وقفة لاسترداد حقوق الحكومة الاتحادية ومحافظات الوسط والجنوب في موازنة 2021 “.وأضاف أن “الوسط والجنوب تعرض خلال الأعوام الماضية الى غبن وعدم انصاف المحافظات من حيث التخصيصات المالية”، مشيرا إلى أن “المجاملات السياسية وهدر ثروات محافظات الوسط والجنوب لصالح اقليم كردستان”.ولفت ذيبان الى ان “نواب محافظات الوسط والجنوب لن يسمحوا بتفريط حقوق محافظاتهم لصالح إقليم كردستان”.وكانت اللجنة المالية النيابية استبعدت، امس السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.



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