مفوضية الانتخابات تؤكد سعيها المستمر ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتثبيت عقودها

2021/01/03 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعيها الجاد في تثبيت موظفيها العقود على الملاك الدائم لاستكمال الهيكل الوظيفي للمؤسسة.وسعى مجلس المفوضين منذ تشكله واستلام مهامه بمخاطبة رئاسة مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس الوزراء بضرورة تثبيت العقود بما يسهم في استقرار المؤسسة وانجاز العمليات الانتخابية.وبينت المفوضية في بيان وصل “النور نيوز” …

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