الطاقة الاميركية تكشف عدد صادرات العراق من النفط إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي

2021/01/03 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، أن صادرات العراق لأميركا بلغت في المتوسط 84 ألف برميل باليوم خلال شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها إن “صادرات العراق لأميركا بلغت في المتوسط 84 ألف برميل باليوم خلال شهر كانون الاول الماضي، مرتفعاً عن شهر تشرين الثاني من نفس العام الذي بلغت متوسط الصادرات فيه 54 ألف برميل باليوم”.

وأضافت، أن “متوسط صادرات العراق من النفط لأميركا خلال الأسبوع الأول من الشهر الماضي بلغ 109 الاف برميل يومياً، فيما لم يصدر اي كمية من النفط خلال الاسبوع الثاني”، مبيناً أن “الاسبوع الثالث شهد تصدير 105 الف برميل يوميا في المتوسط، كما شهد الاسبوع الرابع تصدير 123 الف برميل يوميا في المتوسط”.

ويصدر العراق معظم النفط الخام الى شرق اسيا وخاصة الهند والصين فيما يصدر بعض النفط الى أوروبا وأميركا وبنسبة لا تزيد عن 30%.

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