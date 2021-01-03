التجارة تعلن التعليمات الجديدة لإصدار هوية الاستيراد

2021/01/03 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد.

وأكد مدير عام الشركة سرمد طه سعيد وفقا لبيان صادر من الوزارة، وتلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، أن "الشروط التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية الاستيراد تضمنت جلب اوراق الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فضلاً عن الموافقة الأمنية الصادرة من وزارة الدخلية".

وأضاف، أن "الشروط تضمنت كذلك جلب الهوية الضريبية ومستمسكات المدير المفوض بالاضافة إلى صور شخصية للمدير المفوض ونسخة مصورة من جواز السفر والرسوم".

وبين، أن "شركة المعارض العراقية مستمرة باصدار الهويات والاجازات الاستيرادية إلكترونياً للحد من حالات التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد الإداري والمالي وكسر الروتين للمواطنين".

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