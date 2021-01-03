العبادي يحذر من مغبة التصعيد وجر العراق والمنطقة الى حرب مدمرة

2021/01/03 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس ائتلاف النصر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأحد، من مغبة التصعيد، قائلاً إنه كاد ولا زال أن يدخل العراق والمنطقة في “صراع مدمر”.وقال العبادي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك)، “تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة … Readmore

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