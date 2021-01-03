بالجدول.. تعرف على توقعات طقس الايام المقبلة

2021/01/03 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاحد، حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة.وذكرت الهيأة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “طقس يوم غد الاثنين سيكون “باذن الله” صحوا مع بعض القطع من الغيوم في عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الشمالية”.واضاف البيان، أن “طقس الثلاثاء المقبل سيكون “بإذن …

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