الكشف عن المصادر والقطاعات التي أدخلت الأموال للعراق خلال الفصل الثالث من 2020

2021/01/03 | 11:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الاحد، ان مساهمة النفط بالناتج المحلي للفصل الثالث من سنة 2020 بلغ أكثر من 57%، مبينا ان النفط يشكل 80% من موازنة العراق العامة.

وقال الجهاز في تقرير ان “مساهمة نشاط النفط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفصل الثالث لسنة 2020 جاء بالمرتبة الاولى وبنسبة 57.68%، فيما جاء بالمرتبة الثاني نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق وبنسبة مساهمة 8.05%”، مبينا أن “نشاط الحكومة العامة جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.91%”.

وتابع أن “نشاط الزراعة والصناعة بالناتج المحلي الاجمالي جاءت بنسبة 4.77% و 1.67% على التوالي في الناتج المحلي للفصل الثالث لسنة 2020”.

واضاف ان “الاقتصاد العراقي وفقا لهذه الاحصائية ما زال اقتصادا ريعيا باعتماده على نشاط النفط الخام كمصدر أساسي للدخل، وأن واردات النفط تمثل مصدر رئيسي لتمويل الموازنة وبنسبة تزيد عن 80% من إيرادات الموازنة العامة”.

يذكر أن العراق يعتبر من الدول ذات الاقتصاديات الريعية المعتمدة على النفط في موازنته العامة مما جعل ذلك يتعرض الى ازمات مالية نتيجة انخفاض اسعار النفط وصلت الى حد عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين.

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