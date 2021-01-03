انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/01/03 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي انخفاضاً جديداً، في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الاحد 3 كانون الثاني 2021.

وبلغت اسعار الصرف في بورصة الكفاح 144000 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت امس السبت 144300 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في شركات ومكاتب الصيرفة والاسواق المحلية فقد سجلت:

سعر البيع: 145000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 143000 دينار لكل 100 دولار.

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