منظمة ترامب تعلن عن خسائر بقيمة 90 مليون دولار في اندية الغولف الاوربية

2021/01/03 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشفت مجلة فوربس في تقرير لها ، الاحد ، ان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ابلغ عن خسائر كبيرة في ملاعب الغولف الأوروبية بلغت قيمتها 90 مليون دولار.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” دونالد ترامب واصل خسائره المالية عام 2019 في اندية الغولف التي يمتلكها في اسكتلندا وفقا للوثائق التنظيمية التي صدرت عن مؤسسته حيث خسر نادي (تورنبيري) أكثر العقارات شهرة في إمبراطورية ترامب للغولف حوالي 3 ملايين دولار من عائدات استثمار بلغت 26 مليون دولار ، فيما خسرت شركة ثانية له بالقرب من مدينة أبردين الاسكتلندية ، 1.5 مليون دولار من 4.3 مليون دولار في المبيعات”.واضاف أن ” هذه الابلاغات تمثل اخبارا سيئة لمؤسسة ترامب التي خسرت حوالي 90 مليون دولار في ملاعب الغولف الاوربية وفقًا لتحليل السجلات من أيرلندا والمملكة المتحدة”.وتابع أنه ” ومنذ ان افتتح ترامب ملعب ابردين في عام 2012 فقد خسر حتى الان حوالي 15.5 مليون دولار ، فيما كان العمل اسوأ في نادي ( تورنبيري) الذي اشتراه ترامب في عام 2014 مقابل 65 مليون دولار، فعلى الرغم من استثماره 75 مليون دولار اضافية في عمليات الاصلاح بين اعوام 2014 الى 2018 لكن خساره المتراكمة بلغت 58 مليون دولار حتى الان وفقا للتقارير المالية”.وتشير الارقام الى أن ” الخسائر المالية لمؤسسة ترامب في نادي (تورنبيري) الاسكتلندي قد ارتفعت الى 61 مليون دولار عام 2019 “.



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