سلطة الطيران المدني توضح حقيقة توقف حركة الطائرات فوق الأجواء العراقية

2021/01/03 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشفت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم الأحد (3 كانون الثاني 2021)، حقيقة توقف الملاحة الجوية في الأجواء العراقية، وذلك بعد أنباء أشارت الى ’’شبه توقفها’’ وانخفاض أعداد الطائرات المحلقة بالتزامن مع حادثة الاغتيال قرب مطار بغداد، في ذكراها الأولى.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران، جهاد الديوان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حركة الملاحة طبيعية يوم أمس واليوم، والطائرات هبطت وأقلعت من مطار بغداد بشكل طبيعي".

وعن اليوم، أضاف الديوان أن "حركة الطيران اليوم طبيعية ايضاً"، مؤكداً "فتح الطريق من وإلى مطار بغداد الدولي، بغد إغلاقه لعدة ساعات يوم أمس، تزامناً مع وقفة احتجاجية في ذكرى استشهاد المهندس ورفاقه".

وتابع: "نستغرب نشر صورة من تطبيقات خاصة بالملاحة، تشير الى فراغ الأجواء العراقية من الطائرات، ولا ندري ما هو مصدرها الحقيقي".

ولفت إلى أن "حركة الطائرات لم تشهد أي تغيير يوم أمس أو اليوم".

وكانت وسائل اعلام محلية قد أفادت، في وقت سابق، بتأجيل الرحلات الجوية للشركات الأجنبية، وخلو الأجواء العراقية من أية طائرة، بالتزامن مع توتر الأجواء، في الذكرى الأولى لحادثة الاغتيال قرب مطار بغداد الدولي.

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