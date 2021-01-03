حركة عطاء : عملية اغتيال قادة النصر.. تعد غاشم ووقاحة فاضحة من الرئيس الامريكي

2021/01/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصفت حركة عطاء عملية اغتيال قادة النصر ، بانها :" تعد غاشم ووقاحة فاضحة من الرئيس الامريكي".وذكرت الحركة في بيان : " تمر علينا في الثالث من كانون الثاني ذكرى اغتيال قادة النصر من قِبل العدوان الأمريكيفي حادثة شكلت سابقة خطيرة على المستوى السياسي العالمي ، اذ كان الشهيد قاسـم سليماني قادماً الى العراق بوصفه ضيفاً رسمياً , كذلك يمثل الشــــهيد ابو مـهدي المهندس نائباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهو منصب رسمي".واضافت انه :" على الرغم من ذلك اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بأنه من أصدر الأوامر بتنفيذ عملية الاغتيال , فيا له من تعدِ غاشم ويا لها مـن وقاحة فاضـحة غيرُ ابهِ لكل المواثـيق الدولية ومـــــعايير القانـــــون الدولي".واوضحت الحركة :" ان الانتصارات المتتالية التي حققها قادة النصر على داعش الإرهابي قد ازعجت أعداء العراق كثيراً ونصبوا لهم المكائد ظناً منهم أنهم بفعلتهم تلك قد انتصروا , لكنهم لم يعلموا أن أرواح الشهداء قد صعدت الى عليين".واشارت الى أن : الطريق الذي عبدوه بدمائهم يـبقى مناراً للأجيال وأن في العراق رجالا أقسموا بأن لن تُدنّس ارض العراق مرة ثانية وأن دماء الشهداء في أعناقهم وعزموا على إخراج القوات الأجنبية على وفق السياقات القانونية وأن لايـعطوا الفرصة للأعداء كي يكرروا فعلتهم الجبانة تلك وأن تكون غايتهم حفظ وحدة العراق وكرامة شعبه وإخراج المحتل ذليلاً صاغراً لكي ترقد جثامين الشهداء بسلام".واكدت الحركة في بيانها موقـفها الثابت في المطــــــالبة بالحق القانوني لدماء الشهداء والاقتصاص من الجناة وسيبقى عنوان ( قادة النصر ) الذي أطلقته المرجعية العليا شمعة تضيء درب الحرية والكرامة للأجيال القادمة./انتهى3

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