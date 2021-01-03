شركة المعارض تضع تعليمات وشروطا جديدة لاصدار هوية الاستيراد

2021/01/03 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التجارة عن وضع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية شروطا وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد .ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة سرمد طه سعيد قوله :" ان: الشروط التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية الاستيراد تضمنت جلب اوراق الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فضلاً عن الموافقة الامنية الصادرة من وزارة الدخلية".واضاف : " تضمنت الشروط كذلك جلب الهوية الضريبية ومستمسكات المدير المفوض بالاضافة الى صور شخصية للمدير المفوض ونسخة مصورة من جواز السفر والرسوم ".واشار سعيد الى ان شركة المعارض العراقية مستمرة باصدار الهويات والاجازات الاستيرادية الكترونياً للحد من حالات التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد الاداري والمالي وكسر الروتين للموطنين./انتهى3

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