2021/01/03 | 11:40 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الكاظمي على اتهامات تعذيب المتهمين بالفساد وإصابة أحدهم بـ (الشلل) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/03 | 11:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد الكاظمي على اتهامات تعذيب المتهمين بالفساد وإصابة أحدهم بـ (الشلل)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد الكاظمي على اتهامات تعذيب المتهمين بالفساد وإصابة أحدهم بـ (الشلل)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).