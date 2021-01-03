2021/01/03 | 11:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، عن إعفاء أمر فوج بالجيش من منصبه على خلفية هجوم حلوان في ديالى.

وقال العزاوي في تصريح صحفي إن “أمر فوج في الجيش تم إعفائه من منصبه بأوامر مباشرة من وزير الدفاع على خلفية هجوم شنه داعش في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء (75كم شمال شرق بعقوبة) والذي أدى إلى سقوط عدد من منتسبي القوات الأمنية”.

وأضاف أن” قوات الجيش بدأت منذ ساعات الفجر الأولى عملية عسكرية في قاطع حلوان لتعقب خلية داعش الإرهابي التي هاجمت نقاط المرابطة في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس والعمل على تعزيز النقاط الأمنية وسد أي فراغات والسعي إلى وضع خطة جديدة تسهم في منع حصول خروقات”.

هذا وقتل جنديان وأصيب 7 أخرين، بينهم حالات حرجة، في هجوم شنه عناصر داعش على نقاط مرابطة للجيش قرب حلوان في أطراف ناحية جلولاء بمحافظة ديالى في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعفاء قائد عسكري والتحقيق مع ضباط على خلفية هجوم حلوان في ديالى 7 SKY TV.

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