اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي يرفضون اصوات المجمع الانتخابي القاضي بفوز جو بايدن

2021/01/03 | 11:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قرابة 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ أنهم سيصوتون ضد عد أصوات المجمع الانتخابي الأسبوع المقبل، في وقت يتوقع أن يؤكد الكونغرس فوز الرئيس المنتخب جو بايدن – على الرغم من عدم وجود أدلة موثوقة تشير إلى وجود تزوير … Readmore

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