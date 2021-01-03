2021/01/03 | 11:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التجارة يوم الاحد عن وضع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة شروط وتعليمات جديدة لاصدار هوية الاستيراد .

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد في بيان ان الشروط التي اصدرتها الشركة للحصول على هوية الاستيراد تضمنت جلب اوراق الشركة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة فضلاً عن الموافقة الامنية الصادرة من وزارة الدخلية.

واضاف ان الشروط تضمنت كذلك جلب الهوية الضريبية ومستمسكات المدير المفوض بالاضافة الى صور شخصية للمدير المفوض ونسخة مصورة من جواز السفر والرسوم .

واشار سعيد الى ان شركة المعارض العراقية مستمرة باصدار الهويات والاجازات الاستيرادية الكترونياً للحد من حالات التلاعب والتزوير والقضاء على الفساد الاداري والمالي وكسر الروتين للموطنين .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق “يعقد” عمليات الاستيراد على المستوردين.. شروط جديدة لاصدار هويات وتصاريح) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق “يعقد” عمليات الاستيراد على المستوردين.. شروط جديدة لاصدار هويات وتصاريح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).