اليمن.. انفجار يهز مدينة بيحان بشبوة

2021/01/03 | 11:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هز انفجار مدينة بيحان بمحافظة شبوة اليمنية، اليوم الأحد، وفقا لمصادر إعلامية تابعة للعدوان.وقالت المصادر إنه سمع دوي الانفجار في أرجاء المدينة التي تقع شمال مدينة عتق عاصمة أعقبه إطلاق نار.ولم تكشف ملابسات الحادث حتى اللحظة غير أن المناطق المحتلة غالبا ما تشهد اشتباكات وعمليات اغتيال وتفجيرات في إطار الصراع بين الأجنحة والمليشيات لأجنحة الغزاة والمحتلين.وكان شيخ قبَلي قد لقي حتفه أمس السبت على يد مجهولين في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، حيث اغتال مسلحون مجهولون على متن سيارة الشيخ“عوض علي القطني المرزقي” في شارع المرور بمدينة عتق، وتسببت الحادثة في إصابة عدد من المارة بجروح، بحسب مواقع إخبارية تابعة للعدوان.



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