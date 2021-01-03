2021/01/03 | 11:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ذكر رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الأحد، أن التصعيد يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر.وقال العبادي، عبر “تويتر”، إن “اليوم، تمر الذكرى الاولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق امنه”.وأضاف، أن “التصعيد الذي حذرنا منه كاد وما زال أن يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، ويمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة”.وتابع العبادي، أن “يمتنع العراق بالتصويت على فرض العقوبات على ايران، يبدو هو جزءاً من تحييد العراق بصراع المحاور، لكن لا حياد بمناصرة القضايا العادلة للشعوب”.وشدد: “علينا نصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي: التصعيد يدخل العراق بـ صراع مدمر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي: التصعيد يدخل العراق بـ صراع مدمر) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي: التصعيد يدخل العراق بـ صراع مدمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).