ماهي البيتكوين وكيف كسرت حاجز ال30 الف دولار؟

2021/01/03 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسرت قيمة عملة بيتكوين الرقمية حاجز الـ 30 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، مواصلةً بذلك مكاسب قوية تحققها في الآونة الأخيرة.وسجلت العملة الافتراضية المشفرة قيمة بلغت 30,823.30 دولارا في تمام الدقيقة الثالثة عشرة بعد الواحدة بعد الظهر بتوقيت … Readmore

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