بريطانيا تتخذ إجراءات مشددة منها اغلاق المدارس لمواجهة فيروس كورونا المتحور

2021/01/03 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت جميع المستشفيات في أنحاء بريطانيا تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، ومواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.وقد بلغ معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا … Readmore

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