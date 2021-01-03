الفتح: تظاهرة التحرير بداية الشروع باستعادة السيادة الوطنية

2021/01/03 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان تظاهرة ساحة التحرير هي بداية حقيقية للشروع في استعادة السيادة الوطنية, مطالبا الحكومة بالكشف عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة / , ان “ابرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون المنددين بجريمة استهداف قادة النصر من قبل الإدارة الامريكية وعلى راسها الخاسر ترامب هي مطالبة الحكومة الى استعادة السياة الوطنية”.وأضاف أن “رفع تلك الشعارات هو الشروع بعودة سيادتنا الوطنية, فضلا عن انه يعد بمثابة الثار الأول لقادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما ” .وأوضح جابر، ان “الحكومة وعدت الرأي العام بالكشف عن المتورطين بالجريمة وكذلك التحقيقات بشان الحادث الا انها لم تف بوعدها ” , مطالبا ” الحكومة بالكشف العاجل عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة” .



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