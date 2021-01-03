منظمة دولية تختار محافظ ميسان لجائزة “شخصية العام” الدولية الأكثر تأثيرًا

2021/01/03 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي “I.O.P.H.R” اختيار محافظ ميسان علي دواي لازم ” لجائزة “شخصية العام” الدولية الأكثر تأثيرًا في العالم لسنة 2020.

وقالت المنظمة في بيان لها “انطلاقاً من رسالتنا، في تقدير وتثمين الجهود المبذولة في بناء مجتمعٍ حيوي نابض بالخير والحياة، يزخر بالحب والتسامح ويستجيب لبرنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030 لناحية تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وتابعت في البيان ” تمنح المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي “I.O.P.H.R”سعادة السفير الدكتور علي دواي لازم محافظ محافظة ميسان الموقر جائزة “شخصية العام” الدولية الأكثر تأثيرًا في العالم لسنة 2020، تقديرًا لجهوده الخيرة المتفانية على مستوى المحافظة.

واضافت ” وتنوه بجهوده وأياديه البيضاء السباقة في فعل الخير، وتثمن له دوره الحيوي المهم والاهتمام بالقضايا الإنسانية، والسلام العالمي، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق العالي مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي، ونشر سبل العدالة والديمقراطية.

وجاءت في البيان ” بالإضافة إلى جهوده المستمرة التي لا تنضب ومساعيه الحثيثة والكبيرة بتنفيذ وإنهاء العديد من المشاريع، وتحقيق إنجازات وإبداعات عديدة غير مسبوقة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ودعم قطاع التربية والتعليم بإنشاء المدارس النموذجية وقطاع الصحة من خلال تنفيذ مشاريع خدمة صحية وشراء أجهزة طبية ومختبرية متطورة، ودعم العمل الإنساني والعوائل المتعففة، ودعم جهود مواجهة فيروس كورونا، وترسيخ مبادىء التعايش السلمي بين المكونات والعمل على إرساء أسس السلام والسلم الأهلي، والعمل على تقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال تنفيذ مشاريع خدمية نوعية في المحافظة.

وختمت بيانها ” نتمنى أن يكون هذا التكريم حافزاً ودافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد والعمل، خصوصاً في الظرف الصعب الذي يمرّ به العالم.

ويذكر بان المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي « I.O.P.H.R»، تقدم الجوائز السنوية رفيعة المستوى تكريماً لأفضل الشخصيات والأكثر تأثيراً في العالم لعام 2020.

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