مكتشف مرض الإيبولا يحذر من أمراض مميتة قادمة

2021/01/03 | 11:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذر البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم من احتمال ظهور أمراض مميتة جديدة، والتي يتوقع أن تكون قابلة للانتشار بطريقة أسرع من فيروس كورونا، وأشد فتكا منه.

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