بوتشينيو وحلمه الذي تحقق!

2021/01/03 | 11:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

الكثير من الاحلام في عالم كرة القدم، بعضها يتحقق والبعض الأخر لا يرى النور حيث يقف بونشينيو مدرب باريس سان جيرمان مع الفريق الأول الذي تحققت أحلامه.

فبوتشينيو من المدربين الذين تحققت أحلامهم بالفعل حيث قد صرح في 2016 بأنه يرغب في تدريب باريس سان جيرمان ، وبأن ذلك هو أحد أحلامه التي يسعى لها خاصة مع متابعته للنادي الفرنسي بشكل مستمر، وهو ماتحقق بالفعل بعد خمسة أعوام من الحلم الذي كان يطمح به.

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