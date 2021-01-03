2021/01/03 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأحد، اعتقال أربعة عناصر من "كبار" تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "مفارز ودوريات مديرية شرطة ديالى التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وبالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من إلقاء القبض على ٤ من كبار تجار المخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة".

وبين مدير شرطة المحافظة اللواء حامد خليل الشمري بحسب البيان، أن "الممارسات الأمنية المشتركة مع قسم شؤون المخدرات تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية لمحاربة الظواهر السلبية من خلال البرامج التوعوية للمواطنين والتعريف بمخاطرها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والنفسية على الفرد والمجتمع".

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال اربعة من كبار تجار المخدرات في ديالى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال اربعة من كبار تجار المخدرات في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).