الريال يفوز على سيلتا فيغو ويصعد مؤقتا لصدارة الدوري

2021/01/03 | 11:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق ريال مدريد فوزا على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد، السبت، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإسباني "لا ليجا".

وسجل الريال حضوره القوي مبكرا بهدف سجله لاعب الوسط لوكاس فاسكيز بعد 6 دقائق فقط من صافرة البداية، مستغلا كرة زميله ماركو أسينسيو، أودعها برأسه داخل المرمى.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 53 ليؤمن الفريق الفوز، عبر هدفٍ أحرزه ماركو أسينسيو بتمريرة حاسمة من لوكاس فاسكيز.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده إلى 36 نقطة وضعته في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن.

PUKmedia وكالات

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