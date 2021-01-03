اخر تطورات لقاح كورونا.. العراق يشرح الية توزيع وتطعيم المواطنين باللقاح

2021/01/03 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حددت وزارة الصحة والبيئة، موعداً لدخول أولى جرعات لقاح فايزر الذي اعتمد مؤخراً من منظمة الصحة العالمية، إلى العراق، فيما أكدت أنها ستكفي لمليون ونصف المليون مواطن.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في تصريحات متلفزة إن “العراق وقع على تعهدات تضمن له تهيئة حصته من لقاحات كورونا، ووفقاً للمعايير التي أعلنتها الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن “العراق جزء من التحالف الدولي للقاحات، فإذا اُعتمد لقاح آخر غير فايزر، سيكون للعراق حصة، ونتوقع اعتماد لقاحات أخرى من قبل الصحة العالمية”.

ولفت إلى أن “المشمولين باللقاح وحسب الأولويات، هم الملاكات الطبية والصحية، والقوات الأمنية، والفئات العالية المخاطر، وهم كبار السن، إضافة إلى الذين لديهم مشاكل بالجهاز التنفسي”.

وبشأن موعد دخول الجرع الأولى من لقاح فايزر، أوضح البدر قائلاً: “خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتوفر اللقاح في العراق وبنسبة تكفي مليون ونصف المليون مواطن، وهذا مبدئي”.

وتابع قائلاً: “قد يكون هناك تعاقدات أخرى مع فايزر، أو الشركات الأخرى التي تنتج لقاحات كورونا، وتُعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عدم إجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا، مضيفاً: “لا يوجد نص قانوني يجبر المواطن على تلقي لقاح كورونا، وأعتقد سيكون هناك تفاعل مع اللقاح حال دخوله إلى العراق والبدء بتوزيعه على المواطنين”.

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